Реакция Венгрии на украинский закон об образовании - шантаж, утверждают в Блоке Порошенко

Киев. 26 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украина готова к зеркальным мерам в отношении Венгрии, если Будапешт будет блокировать любые инициативы по сближению Украины и Европейского Союза, заявил глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

"Мы по-соседски с ними взаимодействовали. Если они не хотят взаимодействовать по-соседски, например, в Совете Европы, количество украинских делегатов в три раза превышает количество венгерских, и мы можем повлиять на окончательное решение по Венгрии также. Если они прибегают к шантажу, а не к спокойным переговорам, это ненадежное партнерство", - сказал В.Арьев агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Он отметил, что стремление этой страны блокировать сближение ЕС и Украины делает Венгрию ненадежным партнером для всех. Однако по его словам, Украине есть, чем ответить на угрозы Венгрии. По словам В.Арьева, у Украины есть соответствующие рычаги, а рост националистических настроений в Венгрии давно беспокоит ЕС, что бьет также по имиджу этой страны в Евросоюзе.

"То, что делает Венгрия, - это шантаж, потому в данном случае мы будем действовать зеркально относительно Венгрии, если они делают такое по отношению к нам", - сказал нардеп из БПП.

Он добавил, что стоит также дождаться выводов Венецианской комиссии по языковой статье закона об образовании, а до этих пор все происходящее - лишь политические состязания.

По словам В.Арьева, до получения выводов Венецианской комиссии также нет смысла в дебатах в Совете Европы, на которых настаивает Румыния.

Что касается о реакции Польши на данный закон, нардеп сказал: "Я не слышал, чтобы они создавали проблемы".

Ранее в это день на сайте министерства иностранных дел Венгрии появилось заявление, согласно которому венгерское правительство намерено блокировать все дальнейшие решения Европейского Союза, направленные на сближение ЕС с Украиной в связи с подписанием президентом Украины Петром Порошенко закона "Об образовании".

"Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС", - сказал глава МИД Венгрии Петер Сиятро.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "Об образовании", принятый Верховной Радой 5 сентября.

Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, английском, других официальных языках Европейского Союза.