Более 700 тыс. мусульман-рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш - ООН

Общее число представителей мусульманской народности рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш, составляет от 700 тыс. до 800 тыс. человек, сообщил в среду верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Это чрезвычайная ситуация, при которой существуют самые острые потребности в защите, которые я когда-либо видел", - заявил он, выступая перед журналистами.

"Я никогда не видел, чтобы у такого большого количества людей было так мало (имущества - ИФ), они нуждаются во всем", - добавил Ф.Гранди.

Ранее в Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщили, что в связи с наплывом беженцев-рохинджа в Бангладеш наблюдается острая нехватка предметов самой первой необходимости - место для убежища, продовольствия и чистой воды.

Ранее в сентябре ЮНИСЕФ запросил у мирового сообщества $7,2 млн. для оказания гуманитарной помощи детям рохинджа в течение следующих нескольких месяцев.

Рохинджа считают себя коренным населением территории современного бирманского штата Ракхайн, хотя большинство историков полагают, что рохинджа переселились в Мьянму во времена британского колониального правления. Власти и общественность в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, поэтому зачастую отказывают им в гражданстве.

Конфликт между рохинджа и бирманцами, исповедующими буддизм, тлел в штате Ракхайн многие годы. Он обострился, когда власти Мьянмы начали операцию против членов народности рохинджа, которых местные СМИ окрестили "бенгальскими террористами". Результатом столкновений стала гибель более 400 человек, в том числе более 350 человек из народности рохинджа.