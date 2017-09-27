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Внутренняя политика 27.09.2017 17:50

Новая система установления личности будет применяться в Азербайджане

Законопроект «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджане» включен в повестку осенней сессии Милли Меджлиса (парламента), сообщают местные СМИ.

Документ предусматривает применение юридических механизмов сбора, учета, хранения, классификации и предоставления дактилоскопической (отпечатки пальцев руки) и геномной информации, а также установления личности человека, особенностей строения капиллярных узоров отпечатков руки человека, информации о его личности и ДНК.

Законопроектом предусматривается, что государственная дактилоскопическая и геномная регистрация должны проводиться с соблюдением прав и свобод граждан, указанных в Конституции.

Законопроект «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации» предусматривает поиск без вести пропавших граждан Азербайджана, установление личности при обнаружении трупа неизвестного человека, установление личности людей, которые по состоянию здоровья или в связи с возрастом не могут назвать себя, предотвращение и раскрытие преступлений, административных правонарушений.

Р.Бабаев

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Тэги: ДАКТИЛОСКОПИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ, ПАРЛАМЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]