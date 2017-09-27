Новая система установления личности будет применяться в Азербайджане

Законопроект «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации в Азербайджане» включен в повестку осенней сессии Милли Меджлиса (парламента), сообщают местные СМИ.
Документ предусматривает применение юридических механизмов сбора, учета, хранения, классификации и предоставления дактилоскопической (отпечатки пальцев руки) и геномной информации, а также установления личности человека, особенностей строения капиллярных узоров отпечатков руки человека, информации о его личности и ДНК.
Законопроектом предусматривается, что государственная дактилоскопическая и геномная регистрация должны проводиться с соблюдением прав и свобод граждан, указанных в Конституции.
Законопроект «О государственной дактилоскопической и геномной регистрации» предусматривает поиск без вести пропавших граждан Азербайджана, установление личности при обнаружении трупа неизвестного человека, установление личности людей, которые по состоянию здоровья или в связи с возрастом не могут назвать себя, предотвращение и раскрытие преступлений, административных правонарушений.
Р.Бабаев
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