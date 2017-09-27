Иракский премьер исключил применение силы против курдов после проведения референдума

Глава правительства Ирака Хайдер аль-Абади в среду заявил, что иракские власти не намерены решать разногласия с курдами силовым путем, а будут использовать конституционный механизм.

Выступая перед иракскими законодателями, Х.аль-Абади отметил, что планирует "распространить полномочия федеральных властей в регионе Курдистана на основании конституции страны".

При этом иракский премьер подчеркнул, что не хотел бы столкновений между гражданами.

Ранее в среду парламент Ирака выдал мандат Х. аль-Абади на размещение войск в регионе Киркука. Глава правительства заявил о том, что в Багдаде не признают легитимным референдум о самоопределении курдов и его результаты должны быть аннулированы.

По словам Х.аль-Абади, иракские власти "никогда не будут вести переговоры о результатах референдума".

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. По предварительным данным, "за" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.