Иракский премьер исключил применение силы против курдов после проведения референдума

Глава правительства Ирака Хайдер аль-Абади в среду заявил, что иракские власти не намерены решать разногласия с курдами силовым путем, а будут использовать конституционный механизм.
Выступая перед иракскими законодателями, Х.аль-Абади отметил, что планирует "распространить полномочия федеральных властей в регионе Курдистана на основании конституции страны".
При этом иракский премьер подчеркнул, что не хотел бы столкновений между гражданами.
Ранее в среду парламент Ирака выдал мандат Х. аль-Абади на размещение войск в регионе Киркука. Глава правительства заявил о том, что в Багдаде не признают легитимным референдум о самоопределении курдов и его результаты должны быть аннулированы.
По словам Х.аль-Абади, иракские власти "никогда не будут вести переговоры о результатах референдума".
Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. По предварительным данным, "за" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.
Президент Алиев принял министра национальной обороны Турции
Анкара и Баку обсуждают вопросы совместного производства продукции оборонной промышленности – министр обороны Турции
Анкара и Баку будут увеличивать число совместных военных учений – министр обороны Турции
Турция согласна вести дела лишь с Багдадом по вопросу экспорта нефти с территории Ирака - заявление иракских властей
Белый дом обнародовал детали налоговой реформы, планирует снизить налог на прибыль компаний до 20%
Агролизинг в 2005-2017гг закупил у Гянджинского автомобильного завода более 8 тыс. тракторов
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 4 человека, еще 5 пострадали - МВД
Посол России в Баку отмечает глубокий интерес к русской литературе и культуре в Азербайджане
«Карабах» уступил с минимальным счетом «Роме» в Лиге чемпионов
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
В Азербайджане отметили Всемирный день туризма
Компания Bakcell принимает участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Впервые в истории ОИС: Доклад «О положении мусульманской молодежи»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»