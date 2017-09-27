Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9946 RUR   0.0292 GBR   2.2738 TRY   0.474

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.14 Brent   57.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 17° Завтра 13° 19° 30 Сен 14° 20° 1 Окт 13° 21°

Дальнее зарубежье 27.09.2017 22:37

Иракский премьер исключил применение силы против курдов после проведения референдума

Глава правительства Ирака Хайдер аль-Абади в среду заявил, что иракские власти не намерены решать разногласия с курдами силовым путем, а будут использовать конституционный механизм.

Выступая перед иракскими законодателями, Х.аль-Абади отметил, что планирует "распространить полномочия федеральных властей в регионе Курдистана на основании конституции страны".

При этом иракский премьер подчеркнул, что не хотел бы столкновений между гражданами.

Ранее в среду парламент Ирака выдал мандат Х. аль-Абади на размещение войск в регионе Киркука. Глава правительства заявил о том, что в Багдаде не признают легитимным референдум о самоопределении курдов и его результаты должны быть аннулированы.

По словам Х.аль-Абади, иракские власти "никогда не будут вести переговоры о результатах референдума".

Референдум о независимости Иракского Курдистана состоялся 25 сентября. По предварительным данным, "за" его независимость проголосовали 92,73% избирателей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, КУРДЫ, КОНФРОНТАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Президент Турции считает, что нужно сдержанно реагировать на планы иракского Курдистана провести референдум о самоопределении Шеф Пентагона просил иракских курдов отложить референдум о независимости и призвал к диалогу с Багдадом - СМИ Лавров: курдский вопрос шире границ Ирака, затрагивает ситуацию в ряде соседних государств Турция нанесла новые удары по позициям курдов на севере Ирака ВВС Турции уничтожили ряд военных объектов курдских боевиков на севере Ирака Турецкая авиация нанесла удары по позициям КРП в северном Ираке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]