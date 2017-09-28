Сильные ливни вызвали оползни и наводнения в Западной Грузии

В городах и селах на западе Грузии идут работы по ликвидации последствий стихии, обрушившейся на них с ночи на четверг в виде сильных ливней местами с ураганным ветром, сообщают грузинские СМИ.

Серьезные проблемы возникли в городах Поти и Батуми, а также в селах Кобулетского, Ланчхутского и Озургетского муниципалитетов, где мощные водные потоки спровоцировали сходы оползней, повредили жилые дома, дороги и инфраструктуру.

По информации администрации Кобулетского муниципалитета, в пяти селах сошли оползни, селевые потоки смыли мосты, повредили дороги и водопроводы, из собственных домов пришлось эвакуировать две семьи.

"Оползни сошли и на два участка центральной автодороги Кобулети-Озургети, где всю ночь и сегодня с утра продолжаются работы по восстановлению на ней движения", - сообщил в эфире телекомпании "Рустави 2" заместитель главы Кобулетской администрации Малхаз Романадзе.

По его словам, оползни не вызвали жертв и разрушений на территории муниципалитета, однако из-за этих процессов пострадало шесть семей.

Аналогичная ситуация сложилась в соседнем Озургетском, а также в Ланчхутском муниципалитетах, где вода повредила дороги между селами, затопила первые этажи, подворья и подвалы местных жителей, которые обвинили власти в том, что наводнение в их селах было вызвано неисправностью ливнеотводов и сточных канав.

Затопленными оказались улицы, в том числе центральные, и в городах Поти и Батуми. Местные власти утверждают, что все насосные станции по выкачке воды работали исправно, но из-за обильных осадков откачать воду своевременно не удавалось.

По данным синоптиков, дожди в Западной Грузии ожидаются и сегодня.