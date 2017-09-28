Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9946 RUR   0.0292 GBR   2.2738 TRY   0.474

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.14 Brent   57.90

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 17° Завтра 13° 19° 30 Сен 14° 21° 1 Окт 12° 20°

Дальнее зарубежье 28.09.2017 18:01

Мэр Барселоны призывает ЕС к посредничеству при решении разногласий между Каталонией и Испанией

Евросоюз должен выступить посредником в урегулировании разногласий между Испанией и Каталонией, считает глава городского совета Барселоны Ада Колау.

"Ввиду того, что ситуация в Каталонии очень серьезная, я как глава города-столицы этой области Барселоны должна призвать Еврокомиссию к посредничеству между испанским и каталонским правительствами для того, чтобы найти согласованное и демократическое решение конфликта", - написала она в статье, опубликованной в четверг в британской газете "Гардиан".

Она добавила, что ЕС призван "гарантировать и обеспечивать защиту прав и свобод" европейцев.

"Защита фундаментальных прав каталонцев от волны репрессий со стороны испанских властей является такой же задачей, как защита прав испанских и европейских граждан", - отметила А.Колау.

По ее словам, испанское правительство "в течение долгого времени показывало, что неспособно найти решение этой проблемы, в результате это привело к эскалации каталанского конфликта".

В своем "Твиттере" глава городского совета Барселоны загрузила фотографию текста письма, которое она отправила 24 мэрам европейских городов.

"Принимая во внимание отказ правительства премьер-министра Рахоя найти согласованное решение конфликта, каталонский вопрос больше не может считаться только внутренней испанской проблемой, теперь он должен решаться со стороны всей Европы", - говорится в письме.

Власти Каталонии планируют 1 октября провести референдум по вопросу о независимости от Испании. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА, МЭР, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


В Барселоне пройдет многотысячный антитеррористический марш с участием короля и премьер-министра Испании Испанская полиция ищет 18-летнего Мусу Укабира, предположительно, находившегося за рулем фургона во время теракта в Барселоне В теракте в Барселоне пострадали более 20 французов - МИД Франции Среди жертв теракта в Барселоне больше всего немцев, пострадали граждане 17 стран - газета В Барселоне планируют запретить строительство новых отелей, чтобы снизить количество туристов

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]