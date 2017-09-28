Мэр Барселоны призывает ЕС к посредничеству при решении разногласий между Каталонией и Испанией

Евросоюз должен выступить посредником в урегулировании разногласий между Испанией и Каталонией, считает глава городского совета Барселоны Ада Колау.
"Ввиду того, что ситуация в Каталонии очень серьезная, я как глава города-столицы этой области Барселоны должна призвать Еврокомиссию к посредничеству между испанским и каталонским правительствами для того, чтобы найти согласованное и демократическое решение конфликта", - написала она в статье, опубликованной в четверг в британской газете "Гардиан".
Она добавила, что ЕС призван "гарантировать и обеспечивать защиту прав и свобод" европейцев.
"Защита фундаментальных прав каталонцев от волны репрессий со стороны испанских властей является такой же задачей, как защита прав испанских и европейских граждан", - отметила А.Колау.
По ее словам, испанское правительство "в течение долгого времени показывало, что неспособно найти решение этой проблемы, в результате это привело к эскалации каталанского конфликта".
В своем "Твиттере" глава городского совета Барселоны загрузила фотографию текста письма, которое она отправила 24 мэрам европейских городов.
"Принимая во внимание отказ правительства премьер-министра Рахоя найти согласованное решение конфликта, каталонский вопрос больше не может считаться только внутренней испанской проблемой, теперь он должен решаться со стороны всей Европы", - говорится в письме.
Власти Каталонии планируют 1 октября провести референдум по вопросу о независимости от Испании. Конституционный суд Испании считает это голосование незаконным.
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