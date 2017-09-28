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АПК 28.09.2017 16:57

Азербайджан намерен довести ежегодный товарооборот с Россией по продукции АПК до $1 млрд – министр экономики

Азербайджан заинтересован в увеличении ежегодного товарооборота с Россией по продукции АПК до свыше $1 млрд, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"Азербайджанские предприниматели поставили в Россию товаров на общую сумму в $240 млн (за 7 месяцев 2017 года - ИФ). По нашим оценкам, такой товарооборот - далеко не предел. Цель - превысить общую сумму только в агропромышленном комплексе за $1 млрд. И это возможно, несмотря на геополитическую нестабильность в мире. Более того, на фоне этих событий отношения между нашими двумя странами улучшаются", - сказал Ш.Мустафаев в Ставрополе на 8-ом российско-азербайджанском межрегиональном форуме «Инвестиции, инновации, туризм», сообщает "Российская газета".

Он также добавил, что скачки цен на нефть в последние годы подтолкнули Азербайджан, как и Россию, к постепенному уходу от нефтяного сектора экономики к АПК.

Издание отмечает, что сегодня Россия - один из главных торгово-экономических партнеров Азербайджана. "Общий объем инвестиций РФ в Азербайджан превысил $3 млрд. Встречный поток инвестиций пока втрое меньше. Товарооборот России и Азербайджана за январь-июль этого года составил $1,1 млрд. Причем сотрудничество активно развивается не только на федеральном, но и на региональном уровне. Примерно у половины российских регионов действуют двусторонние соглашения с азербайджанскими партнерами о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве", - подчеркивает газета.

При этом один из основных финансовых потоков задействован в аграрном секторе.

А.Азизов

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]