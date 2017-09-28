Азербайджан намерен довести ежегодный товарооборот с Россией по продукции АПК до $1 млрд – министр экономики

Азербайджан заинтересован в увеличении ежегодного товарооборота с Россией по продукции АПК до свыше $1 млрд, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"Азербайджанские предприниматели поставили в Россию товаров на общую сумму в $240 млн (за 7 месяцев 2017 года - ИФ). По нашим оценкам, такой товарооборот - далеко не предел. Цель - превысить общую сумму только в агропромышленном комплексе за $1 млрд. И это возможно, несмотря на геополитическую нестабильность в мире. Более того, на фоне этих событий отношения между нашими двумя странами улучшаются", - сказал Ш.Мустафаев в Ставрополе на 8-ом российско-азербайджанском межрегиональном форуме «Инвестиции, инновации, туризм», сообщает "Российская газета".

Он также добавил, что скачки цен на нефть в последние годы подтолкнули Азербайджан, как и Россию, к постепенному уходу от нефтяного сектора экономики к АПК.

Издание отмечает, что сегодня Россия - один из главных торгово-экономических партнеров Азербайджана. "Общий объем инвестиций РФ в Азербайджан превысил $3 млрд. Встречный поток инвестиций пока втрое меньше. Товарооборот России и Азербайджана за январь-июль этого года составил $1,1 млрд. Причем сотрудничество активно развивается не только на федеральном, но и на региональном уровне. Примерно у половины российских регионов действуют двусторонние соглашения с азербайджанскими партнерами о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном сотрудничестве", - подчеркивает газета.

При этом один из основных финансовых потоков задействован в аграрном секторе.

А.Азизов