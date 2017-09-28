Путин и Эрдоган, как ожидается, обсудят в Анкаре создание зон деэскалации в Сирии и референдум в Иракском Курдистане

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Анкаре уделят внимание ситуации в Сирии, а также, возможно, обсудят результаты референдума о независимости в Иракском Курдистане.

Об этом говорится в материалах, распространенных в преддверии встречи глав двух государств.

В частности, стороны уделят внимание вопросам координации действий двух стран, прежде всего, в недавно организованных зонах деэскалации в Сирии, говорится в документе.

В материалах подчеркивается, что после создания четырех зон деэскалации фактически создаются условия для прекращения боевых действий в Сирии, налаживании мирной жизни, появляются предпосылки для организации широкого внутрисирийского политического диалога.

Кроме того, в Анкаре президенты обсудят реализацию проекта "Турецкий поток" и строительство с российским участием первой турецкой АЭС "Аккую".

В материалах отмечается, что по обоим проектам за последнее время достигнут существенный прогресс.