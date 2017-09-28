Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск 4 граждан Турции за незаконный визит в Нагорный Карабах

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в межгосударственный розыск четырех граждан Турции, которые совершили незаконный визит в Нагорный Карабах, оккупированный Арменией.

"Граждане Турции – Уфук Урас, Али Байрамоглу, Саид Чакиноглу и Эрол Катырчыоглу без разрешения властей Азербайджана совершили 22 сентября незаконный визит в оккупированный Нагорный Карабах через территорию Армении", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

На основании этого Генпрокуратура 28 сентября возбудила уголовное дело по статье 318.2 УК Азербайджана (незаконное пересечение границы Азербайджанской Республики).

"Есть решение суда о применении в отношении этих четверых турецких граждан меры пресечения арест. Для этого все четверо объявлены в межгосударственный розыск. С целью привлечения этих граждан к следствию, азербайджанская сторона направила соответствующее обращение к правоохранительным органам Турции", - подчеркивается в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.

А.Азизов