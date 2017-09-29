Только чудо может помочь завершить переговоры по Brexit к концу октября - Юнкер

Достаточные успехи на переговорах по Brexit при нынешнем положении дел не будут достигнуты к концу октября, заявил в пятницу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

"По состоянию на конец этой недели я могу сказать, что до конца октября не получится достигнуть достаточных успехов, если только не произойдёт чудо", - сказал Ж.-К.Юнкер перед саммитом ЕС по цифровым технологиям в Таллинне в пятницу.

Вместе с тем, он отметил, что в целом переговоры с Великобританией можно считать успешными.

На текущем этапе переговоров Евросоюз намерен сфокусироваться на статусе после Brexit живущих в Великобритании граждан ЕС и живущих в ЕС британцах. Евросоюз также обращает внимание на размере счета за выход Великобритании и ситуации на границе Ирландии и Северной Ирландии после Brexit, отмечает агентство BNS.

Если, по мнению лидеров ЕС, по этим вопросам будет достигнут достаточный успех, то блок согласится приступить к обсуждению торговых связей между Великобританией и ЕС.

Итоги переговоров, как ожидается, будут подведены на предстоящем в октябре саммите ЕС. Там будет решено, был ли достигнут достаточный успех, необходимый для начала переговоров о торговле.