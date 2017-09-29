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Дальнее зарубежье 29.09.2017 14:46

Только чудо может помочь завершить переговоры по Brexit к концу октября - Юнкер

Достаточные успехи на переговорах по Brexit при нынешнем положении дел не будут достигнуты к концу октября, заявил в пятницу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер

"По состоянию на конец этой недели я могу сказать, что до конца октября не получится достигнуть достаточных успехов, если только не произойдёт чудо", - сказал Ж.-К.Юнкер перед саммитом ЕС по цифровым технологиям в Таллинне в пятницу.

Вместе с тем, он отметил, что в целом переговоры с Великобританией можно считать успешными.

На текущем этапе переговоров Евросоюз намерен сфокусироваться на статусе после Brexit живущих в Великобритании граждан ЕС и живущих в ЕС британцах. Евросоюз также обращает внимание на размере счета за выход Великобритании и ситуации на границе Ирландии и Северной Ирландии после Brexit, отмечает агентство BNS.

Если, по мнению лидеров ЕС, по этим вопросам будет достигнут достаточный успех, то блок согласится приступить к обсуждению торговых связей между Великобританией и ЕС.

Итоги переговоров, как ожидается, будут подведены на предстоящем в октябре саммите ЕС. Там будет решено, был ли достигнут достаточный успех, необходимый для начала переговоров о торговле.

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Тэги: ЕС, ЮНКЕР, BREXIT, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]