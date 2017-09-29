Лагард не видит смысла отвергать криптовалюты, не считает их угрозой для центробанков

Биткойн и другие криптовалюты не несут в себе угрозы для мировых центробанков и фиатных валют, полагает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.
Несмотря на то, что в настоящее время они являются "слишком волатильными, слишком рискованными, слишком энергоемкими", со временем это может измениться, заявила она, выступая в Лондоне в пятницу.
"Многие криптовалюты слишком непрозрачны для регуляторов, некоторые подвергаются хакерским атакам, - отметила К.Лагард. - Однако многое из этого обусловлено техническими проблемами, которые могут быть решены со временем".
"Еще какое-то время назад некоторые эксперты считали, что персональные компьютеры никогда не будут приняты или что планшеты будут использоваться только как дорогие кофейные подносы. Поэтому, я думаю, не слишком умно отвергать виртуальные валюты", - заявила она.
Центробанки и финансовые институты по всему миру все внимательнее следят за быстрорастущим рынком цифровых валют, а также приглядываются к технологии блокчейн, на которой основаны криптовалюты.
Ранее Банк Англии заявил, что исследует возможность использования этой технологии для создания цифрового эквивалента фунта стерлингов.
К.Лагард предположила, что блокчейн-технология может однажды быть использована МВФ в системе распределения специальных прав заимствования (SDR). В настоящее время в расчет корзины SDR входят пять валют (доллар США, евро, фунт стерлингов, японская иена и юань), сообщило агентство Bloomberg.
"Это не надуманное предположение", - сказала она.
Ранее глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон резко высказался в отношении биткойна, назвав криптовалюту "мошенничеством".
Зампредседателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Витор Констансио заявил, что биткойн является не валютой, а "тюльпаном", проведя аналогию с 17-м веком, когда в Нидерландах был отмечен кратковременный всплеск ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов, завершившийся крахом.
По мнению К.Лагард, люди в какой-то момент начнут отдавать предпочтение виртуальным валютам, поскольку владеть ими станет "проще и безопаснее, чем банкнотами, особенно в отдаленных регионах, а также потому, что эти валюты могут со временем стать более стабильными".
Климкин посетит Баку 2-3 октября – МИД Азербайджана
Turan возобновляет деятельность с 1 октября
Патрушев провел в Баку консультации по вопросам безопасности
Алиев считает, что успешно руководит НОК Азербайджана на протяжении 20 лет
Азербайджан расширяет принцип освобождения от уголовной ответственности при возмещении нанесенного материального ущерба
Президент Алиев награжден золотой медалью Международной федерации дзюдо
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Сальяне
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на капремонт городских многоквартирных домов в Нефтчале
Вступил в силу запрет Багдада на международное авиасообщение с Иракским Курдистаном
Шесть человек стали жертвами теракта у шиитской мечети в Кабуле
В Барселоне фермеры вышли на улицы в поддержку референдума о независимости Каталонии
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Nar принял участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
Команда «КАМАЗ-мастер» посетила офис банка ВТБ (Азербайджан)
Nar принял участие в международной выставке ITU Telecom World 2017
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»