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Финансы 29.09.2017 17:59

Лагард не видит смысла отвергать криптовалюты, не считает их угрозой для центробанков

Биткойн и другие криптовалюты не несут в себе угрозы для мировых центробанков и фиатных валют, полагает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Несмотря на то, что в настоящее время они являются "слишком волатильными, слишком рискованными, слишком энергоемкими", со временем это может измениться, заявила она, выступая в Лондоне в пятницу.

"Многие криптовалюты слишком непрозрачны для регуляторов, некоторые подвергаются хакерским атакам, - отметила К.Лагард. - Однако многое из этого обусловлено техническими проблемами, которые могут быть решены со временем".

"Еще какое-то время назад некоторые эксперты считали, что персональные компьютеры никогда не будут приняты или что планшеты будут использоваться только как дорогие кофейные подносы. Поэтому, я думаю, не слишком умно отвергать виртуальные валюты", - заявила она.

Центробанки и финансовые институты по всему миру все внимательнее следят за быстрорастущим рынком цифровых валют, а также приглядываются к технологии блокчейн, на которой основаны криптовалюты.

Ранее Банк Англии заявил, что исследует возможность использования этой технологии для создания цифрового эквивалента фунта стерлингов.

К.Лагард предположила, что блокчейн-технология может однажды быть использована МВФ в системе распределения специальных прав заимствования (SDR). В настоящее время в расчет корзины SDR входят пять валют (доллар США, евро, фунт стерлингов, японская иена и юань), сообщило агентство Bloomberg.

"Это не надуманное предположение", - сказала она.

Ранее глава американского банка JPMorgan Джеймс Даймон резко высказался в отношении биткойна, назвав криптовалюту "мошенничеством".

Зампредседателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) Витор Констансио заявил, что биткойн является не валютой, а "тюльпаном", проведя аналогию с 17-м веком, когда в Нидерландах был отмечен кратковременный всплеск ажиотажного спроса на луковицы тюльпанов, завершившийся крахом.

По мнению К.Лагард, люди в какой-то момент начнут отдавать предпочтение виртуальным валютам, поскольку владеть ими станет "проще и безопаснее, чем банкнотами, особенно в отдаленных регионах, а также потому, что эти валюты могут со временем стать более стабильными".

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Тэги: МИР, КРИПТОВАЛЮТЫ, ЛАГАРД, МНЕНИЕ


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