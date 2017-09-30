Правоохранительные органы предотвращают попытки финансирования азербайджанских НПО из-за рубежа - генпрокурор

Правоохранительные органы Азербайджана предотвращают попытки финансирования деятельности местных НПО из-за рубежа, заявил генеральный прокурор республики Закир Гаралов.
«Не имеющие возможности финансироваться со стороны своих зарубежных покровителей внутри нашего государства оппозиционные неправительственные организации прибегают к попыткам получать эти деньги в других странах и завозить их в Азербайджан. Мы пресекаем эти попытки», - подчеркнул З.Гаралов в беседе с журналистами.
По его словам, никто не имеет права нарушать таможенное и налоговое законодательство республики.
«Называющие себя оппозиционными газеты и неправительственные организации не должны нарушать требования таможенного и налогового законодательства республики», - отметил генпрокурор.
З.Гаралов сказал о продолжающемся следствии по делу представителей НПО, пытавшихся получить деньги от своих зарубежных покровителей.
«В будущем предстоят судебные процессы, поэтому мне не хочется комментировать этот вопрос. Я неоднократно заявлял, что называющие себя оппозиционными неправительственные организации и различные газеты должны с уважением относиться к законам Азербайджана», - подчеркнул генпрокурор.
Р.Бабаев
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