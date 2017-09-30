Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0027 RUR   0.0293 GBR   2.2809 TRY   0.4773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.56 Brent   57.41

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 20° Завтра 13° 20° 2 Окт 11° 16° 3 Окт 11° 14°

Внутренняя политика 30.09.2017 12:00

Правоохранительные органы предотвращают попытки финансирования азербайджанских НПО из-за рубежа - генпрокурор

Правоохранительные органы Азербайджана предотвращают попытки финансирования деятельности местных НПО из-за рубежа, заявил генеральный прокурор республики Закир Гаралов.

«Не имеющие возможности финансироваться со стороны своих зарубежных покровителей внутри нашего государства оппозиционные неправительственные организации прибегают к попыткам получать эти деньги в других странах и завозить их в Азербайджан. Мы пресекаем эти попытки», - подчеркнул З.Гаралов в беседе с журналистами.

По его словам, никто не имеет права нарушать таможенное и налоговое законодательство республики.

«Называющие себя оппозиционными газеты и неправительственные организации не должны нарушать требования таможенного и налогового законодательства республики», - отметил генпрокурор.

З.Гаралов сказал о продолжающемся следствии по делу представителей НПО, пытавшихся получить деньги от своих зарубежных покровителей.

«В будущем предстоят судебные процессы, поэтому мне не хочется комментировать этот вопрос. Я неоднократно заявлял, что называющие себя оппозиционными неправительственные организации и различные газеты должны с уважением относиться к законам Азербайджана», - подчеркнул генпрокурор.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НПО, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ГЕНПРОКУРОР


Похожие новости


Спикер Милли Меджлиса Азербайджана отмечает наличие брешей на рынке НПО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]