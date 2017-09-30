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Дальнее зарубежье 30.09.2017 19:27

Около десяти человек стали жертвами крушения военного самолета в Киншасе

Примерно десять человек погибли в результате крушения военного самолета в одном из районов Киншасы в Демократической республике Конго, сообщает в субботу радиостанция Radio Okapi.

Сколько человек находилось на борту, точно не известно. Предположительно, речь идет о десяти членах экипажа.

По информации радиостанции, технические проблемы были выявлены сразу после вылета самолета из аэропорта, затем диспетчеры потеряли связь с бортом.

На место инцидента прибыли экстренные службы для проведения экспертизы и специалисты для установления причин крушения.

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Тэги: АФРИКА, ДР/КОНГО, САМОЛЕТ, КРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]rfax.az