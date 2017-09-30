Около десяти человек стали жертвами крушения военного самолета в Киншасе

Примерно десять человек погибли в результате крушения военного самолета в одном из районов Киншасы в Демократической республике Конго, сообщает в субботу радиостанция Radio Okapi.

Сколько человек находилось на борту, точно не известно. Предположительно, речь идет о десяти членах экипажа.

По информации радиостанции, технические проблемы были выявлены сразу после вылета самолета из аэропорта, затем диспетчеры потеряли связь с бортом.

На место инцидента прибыли экстренные службы для проведения экспертизы и специалисты для установления причин крушения.