Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0027 RUR   0.0293 GBR   2.2809 TRY   0.4773

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.56 Brent   57.41

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 11° 17° 3 Окт 11° 15° 4 Окт 16°

Дальнее зарубежье 01.10.2017 09:52

Около 20 болельщиков пострадали из-за обрушения заграждений на трибуне во время футбольного матча во французском Амьене

Во Франции около 20 человек пострадали из-за обрушения заграждений на трибуне во время футбольного матча французской первой лиги между командами "Амьен" и "Лилль", сообщает телерадиокорпорация Deutsche Welle.

"На 17-й минуте после гола команды "Лилль" и ликования болельщиков обрушились заграждения. Пострадали не менее 18 человек, трое из них получили серьезные травмы. (...) В результате падения с трибуны на стадионе Амьена были травмированы по меньшей мере 18 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила пожарная служба", - отмечается в сообщении.

В нем также отмечается, что инцидент произошел после гола игрока команды "Лилль" Фоде Балло и последовавшего за ним ликования лилльских болельщиков.

Причины обрушения заграждений пока не называются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, СТАДИОН, ТРИБУНА, БОЛЕЛЬЩИКИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]