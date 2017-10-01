Вывоз российских туристов, застрявших в Турции из-за ситуации с "ВИМ-Авиа", планируется завершить второго октября, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

"Вывоз ожидающих перевозку туристов из Турции планируется завершить 2 октября", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

В министерстве отметили, что в субботу из Турции рейсами авиакомпаний было перевезено 5,7 тыс. пассажиров, из них 4,7 тыс. международными рейсами. Бортами "ВИМ-Авиа" было обслужено 3,3 тыс. пассажиров, из них почти 2 тыс. вернулись в Москву чартерами из Антальи".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. После серии задержек рейсов, из-за которых пострадали тысячи пассажиров, авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет ресурсов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. За рубежом на этот момент оказались почти 39 тыс. тысяч туристов с билетами "ВИМ-Авиа", более 60 тыс. купили туры с перевозкой авиакомпании, но не успели вылететь. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.