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СНГ 01.10.2017 16:22

В понедельник планируется завершить вывоз из Турции российских туристов-пассажиров "ВИМ-Авиа" - Минтранс

Вывоз российских туристов, застрявших в Турции из-за ситуации с "ВИМ-Авиа", планируется завершить второго октября, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

"Вывоз ожидающих перевозку туристов из Турции планируется завершить 2 октября", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в воскресенье.

В министерстве отметили, что в субботу из Турции рейсами авиакомпаний было перевезено 5,7 тыс. пассажиров, из них 4,7 тыс. международными рейсами. Бортами "ВИМ-Авиа" было обслужено 3,3 тыс. пассажиров, из них почти 2 тыс. вернулись в Москву чартерами из Антальи".

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. После серии задержек рейсов, из-за которых пострадали тысячи пассажиров, авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет ресурсов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. За рубежом на этот момент оказались почти 39 тыс. тысяч туристов с билетами "ВИМ-Авиа", более 60 тыс. купили туры с перевозкой авиакомпании, но не успели вылететь. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, АВИАКОМПАНИЯ, МИНТРАНС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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