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Внутренняя политика 02.10.2017 12:23

Парламент Азербайджана на осенней сессии рассмотрит госбюджет-2018 – спикер

Осенняя сессия Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана начала свою работу в понедельник.

«В повестку осенней сессии включены множество вопросов, в том числе госбюджет на 2018 год и связанные с ним документы», - заявил спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов на первом пленарном заседании осенней сессии парламента.

По его словам, парламент успешно выполнил план законодательной сессии в рамках весенней и внеочередной сессий.

«На весенней и внеочередной сессиях Милли Меджлиса состоялось 14 пленарных заседаний, на которых было рассмотрено и принято 268 законопроектов и решений», - отметил О.Асадов.

Р.Бабаев

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, СЕССИЯ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]