Парламент Азербайджана на осенней сессии рассмотрит госбюджет-2018 – спикер

Осенняя сессия Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана начала свою работу в понедельник.

«В повестку осенней сессии включены множество вопросов, в том числе госбюджет на 2018 год и связанные с ним документы», - заявил спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов на первом пленарном заседании осенней сессии парламента.

По его словам, парламент успешно выполнил план законодательной сессии в рамках весенней и внеочередной сессий.

«На весенней и внеочередной сессиях Милли Меджлиса состоялось 14 пленарных заседаний, на которых было рассмотрено и принято 268 законопроектов и решений», - отметил О.Асадов.

Р.Бабаев