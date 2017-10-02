Парламент Азербайджана на осенней сессии рассмотрит госбюджет-2018 – спикер

Осенняя сессия Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана начала свою работу в понедельник.
«В повестку осенней сессии включены множество вопросов, в том числе госбюджет на 2018 год и связанные с ним документы», - заявил спикер Милли Меджлиса Огтай Асадов на первом пленарном заседании осенней сессии парламента.
По его словам, парламент успешно выполнил план законодательной сессии в рамках весенней и внеочередной сессий.
«На весенней и внеочередной сессиях Милли Меджлиса состоялось 14 пленарных заседаний, на которых было рассмотрено и принято 268 законопроектов и решений», - отметил О.Асадов.
Р.Бабаев
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