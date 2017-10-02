Путин на встрече с лидером Туркменистана предложил обсудить развитие торговых связей

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявил о необходимости обсудить развитие торговых связей между странами.

"Нам нужно обсудить, что предпринять, чтобы развивались торговые связи",- сказал В.Путин на встрече с туркменским лидером.

Как отметил российский лидер, сейчас наблюдается снижение товарооборота между странами, поэтому нынешняя встреча своевременная.

Кроме того, В.Путин поздравил Г.Бердымухамедова с успешным проведением азиатских игр в Туркменистане, назвав эти спортивные состязания большим событием.

Туркменский лидер заявил, что Ашхабад придаёт большое значение визиту В.Путина, за годы взаимодействия между двумя странами наработана солидная правовая база, "которая носит стратегический характер". Отрадно, по его словам, и наличие межпарламентских контактов между странами. Г.Бердымухамедов поблагодарил Путина за личный вклад в развитие отношений государств и пожелал всех благ "великому народу России".

До переговоров в узком составе лидеры встретились в холле президентского дворца в торжественной обстановке, военный оркестр приветствовал В.Путина исполнением гимна РФ, после прозвучал гимн Туркменистана. Лидеры обошли строй почетного караула, после лидеры поприветствовали членов делегаций, а затем сфотографировались у государственных флагов.