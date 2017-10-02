Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0023 RUR   0.0295 GBR   2.2733 TRY   0.4762

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.67 Brent   57.54

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.10.2017 17:43

Путин на встрече с лидером Туркменистана предложил обсудить развитие торговых связей

Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым заявил о необходимости обсудить развитие торговых связей между странами.

"Нам нужно обсудить, что предпринять, чтобы развивались торговые связи",- сказал В.Путин на встрече с туркменским лидером.

Как отметил российский лидер, сейчас наблюдается снижение товарооборота между странами, поэтому нынешняя встреча своевременная.

Кроме того, В.Путин поздравил Г.Бердымухамедова с успешным проведением азиатских игр в Туркменистане, назвав эти спортивные состязания большим событием.

Туркменский лидер заявил, что Ашхабад придаёт большое значение визиту В.Путина, за годы взаимодействия между двумя странами наработана солидная правовая база, "которая носит стратегический характер". Отрадно, по его словам, и наличие межпарламентских контактов между странами. Г.Бердымухамедов поблагодарил Путина за личный вклад в развитие отношений государств и пожелал всех благ "великому народу России".

До переговоров в узком составе лидеры встретились в холле президентского дворца в торжественной обстановке, военный оркестр приветствовал В.Путина исполнением гимна РФ, после прозвучал гимн Туркменистана. Лидеры обошли строй почетного караула, после лидеры поприветствовали членов делегаций, а затем сфотографировались у государственных флагов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРКМЕНИСТАН, ЛИДЕРЫ


Похожие новости


Президент Туркменистана надеется на завершение согласования конвенции о правовом статусе Каспия на следующем саммите Прикаспийских государств Путин прибыл в Ашхабад на переговоры с Бердымухамедовым Путин наградил президента Туркменистана орденом Александра Невского Путин поздравил Бердымухамедова с победой на выборах президента Туркменистана - Кремль Президент Туркменистана выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ту-154 Газпром пока не собирается возобновлять закупки газа в Туркменистане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]