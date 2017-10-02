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Дальнее зарубежье 02.10.2017 18:02

ООН призывает испанские власти расследовать факты применение насилия к участникам референдума в Каталонии

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в понедельник призвал власти Испании провести тщательное расследование случаев жестокости по отношению к участникам каталонского референдума о независимости, сообщило агентство ЭФЭ.

"Я крайне потрясен жестокостью в Каталонии в воскресенье... и призываю испанские власти убедиться, что будет проведено тщательное, независимое и непредвзятое расследование в отношении всех случаев жестокости", - заявил З.Раад аль-Хусейн.

"Действия полиции всегда должны быть пропорциональными и оправданными", - добавил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена Мадридом, не признающим законность референдума, с мирными участниками. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.

По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии.

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Тэги: ООН, КАТАЛОНИЯ, ПРАВА, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]