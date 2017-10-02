ООН призывает испанские власти расследовать факты применение насилия к участникам референдума в Каталонии

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в понедельник призвал власти Испании провести тщательное расследование случаев жестокости по отношению к участникам каталонского референдума о независимости, сообщило агентство ЭФЭ.
"Я крайне потрясен жестокостью в Каталонии в воскресенье... и призываю испанские власти убедиться, что будет проведено тщательное, независимое и непредвзятое расследование в отношении всех случаев жестокости", - заявил З.Раад аль-Хусейн.
"Действия полиции всегда должны быть пропорциональными и оправданными", - добавил Верховный комиссар ООН по правам человека.
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена Мадридом, не признающим законность референдума, с мирными участниками. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.
По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии.
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