ООН призывает испанские власти расследовать факты применение насилия к участникам референдума в Каталонии

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн в понедельник призвал власти Испании провести тщательное расследование случаев жестокости по отношению к участникам каталонского референдума о независимости, сообщило агентство ЭФЭ.

"Я крайне потрясен жестокостью в Каталонии в воскресенье... и призываю испанские власти убедиться, что будет проведено тщательное, независимое и непредвзятое расследование в отношении всех случаев жестокости", - заявил З.Раад аль-Хусейн.

"Действия полиции всегда должны быть пропорциональными и оправданными", - добавил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Он сопровождался жесткими столкновениями сил правопорядка, часть которых была направлена Мадридом, не признающим законность референдума, с мирными участниками. Ранее сообщалось, что в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.

По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в воскресном референдуме за отделение от Испании каталонцев проголосовало за независимость автономии.