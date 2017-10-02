Азерэнержи в январе-сентябре незначительно увеличил выработку электроэнергии

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе-сентябре 2017 года произвело 16 млрд 565 млн кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе общества.
Как сообщалось, в январе-сентябре 2016 года Азерэнержи выработало 16,5 млрд кВт/час электроэнергии. Таким образом, в январе-сентябре 2017 года рост выработки составил 0,4%.
В сентябре текущего года «Азерэнержи» выработало 1,66 млрд кВт/час электроэнергии.
Как сообщалось, "Азерэнержи" в 2016 года произвело 22,6 млрд кВт/ч электроэнергии
Н.Аббасова
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Греции в Баку
Президент Алиев соболезнует Трампу в связи с кровавой трагедией в Лас-Вегасе
МИД Азербайджана выразил соболезнование США в связи с кровавой трагедией в Лас-Вегасе
Президент Алиев ознакомился с Сафари-парком в Шамахинском районе
Приоритетами групп SABAH является удовлетворение запросов рынка труда – замминистра образования
Выпускные экзамены в Азербайджане с 2019 года будут включать вопросы открытого типа и письменные задания – замминистра образования
Президент Алиев запустил реконструированную систему снабжения питьевой воды города Шамахы
Алиев ознакомился с виноградными садами ООО «Az-Qranata» и открыл новую автодорогу в Шемахе
Президент Азербайджана открыл в Гобустане автодорогу и принял участие в церемонии подачи в город питьевой воды
Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 58 человек
Президент Франции поддержал единство Испании на фоне прошедшего референдума в Каталонии
Трамп заявил о намерении посетить в среду Лас-Вегас, где произошла стрельба с массовыми жертвами
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Пять причин для посещения ежегодной Каспийской Технической конференции и Выставки SPE
В Баку прошел Международный конгресс «Диалог языков и культур в евразийском образовательном пространстве». Фоторепортаж
В Баку состоялся семинар «Мосты культуры: Санкт-Петербург – Баку»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»