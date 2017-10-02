Азерэнержи в январе-сентябре незначительно увеличил выработку электроэнергии

ОАО "Азерэнержи" (государственный монополист по производству электроэнергии в Азербайджане) в январе-сентябре 2017 года произвело 16 млрд 565 млн кВт/ч электроэнергии, сообщили агентству “Интерфакс-Азербайджан” в пресс-службе общества.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2016 года Азерэнержи выработало 16,5 млрд кВт/час электроэнергии. Таким образом, в январе-сентябре 2017 года рост выработки составил 0,4%.

В сентябре текущего года «Азерэнержи» выработало 1,66 млрд кВт/час электроэнергии.

Как сообщалось, "Азерэнержи" в 2016 года произвело 22,6 млрд кВт/ч электроэнергии

Н.Аббасова