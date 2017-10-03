Президент Венесуэлы посетит Минск 5 октября

Президент Венесуэлы Николас Мадуро совершит официальный визит в Белоруссию 5 октября, сообщило во вторник посольство Венесуэлы в Минске.

Согласно информации дипмиссии, в рамках официального визита Н.Мадуро в Минске будет торжественно открыт памятник Симону Боливару.

Предыдущий раз президент Венесуэлы посещал Минск летом 2013 года.