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Внешняя политика 03.10.2017 14:03

Главы МИД стран ГУАМ 8 октября проведут встречу в Тбилиси – глава МИД Азербайджана

Встреча глав МИД стран-членов ГУАМ состоится 8 октября в Тбилиси, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Встреча состоится в Тбилиси в это воскресенье",- сказал Э.Мамедъяров во вторник в Баку на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павло Климкиным.

По его словам, встреча приурочена к 20-летию создания организации. "Азербайджан заинтересован в развитии организации. Сегодня мы с моим украинским коллегой вопросы транзита по территории ГУАМ, которые принесут пользу всем странам -членам организации", - отметил он.

П.Климкин, в свою очередь, отметил наличие у стран ГУАМ одинаковых политических вызовов. "Мы можем реализовать ряд совместных экономических проектов. Считаю, что у нас есть уникальная модель сотрудничества, которая объединяет страны Черного и Каспийского морей", - подчеркнул он.

По его словам, "эта встреча создаст условия для развития политических и экономических отношений с внешними игроками".

Ф.Исазаде

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Тэги: ГУАМ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]