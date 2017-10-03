Главы МИД стран ГУАМ 8 октября проведут встречу в Тбилиси – глава МИД Азербайджана

Встреча глав МИД стран-членов ГУАМ состоится 8 октября в Тбилиси, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Встреча состоится в Тбилиси в это воскресенье",- сказал Э.Мамедъяров во вторник в Баку на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Павло Климкиным.

По его словам, встреча приурочена к 20-летию создания организации. "Азербайджан заинтересован в развитии организации. Сегодня мы с моим украинским коллегой вопросы транзита по территории ГУАМ, которые принесут пользу всем странам -членам организации", - отметил он.

П.Климкин, в свою очередь, отметил наличие у стран ГУАМ одинаковых политических вызовов. "Мы можем реализовать ряд совместных экономических проектов. Считаю, что у нас есть уникальная модель сотрудничества, которая объединяет страны Черного и Каспийского морей", - подчеркнул он.

По его словам, "эта встреча создаст условия для развития политических и экономических отношений с внешними игроками".

Ф.Исазаде