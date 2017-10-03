У Лукашенко и Мадуро запланированы переговоры в Минске 5 октября

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро, который посетит Минск с официальным визитом 5 октября, сообщила пресс-служба главы государства.

Главы государств сначала встретятся в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.

"Стороны рассмотрят широкий комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализацию двусторонних проектов , функционирование совместных сборочных производств, развитие взаимодействия в сельскохозяйственной, строительной, нефтегазовой и других сферах", - проинформировали в пресс-службе.

Там отметили, что отдельное внимание президентов будет уделено международной повестке дня.