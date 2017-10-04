Минэнерго Казахстана повысило прогноз добычи газа на Кашагане в 2017г в 1,5 раза

Минэнерго Казахстана повысило прогноз добычи газа на месторождении Кашаган в 2017 году в 1,5 раза - до 4,5 млрд куб. м, добыча нефти ожидается по верхней границе озвученного ранее диапазона в 5-8 млн тонн.
"Текущий уровень добычи нефти превышает 200 тыс. баррелей в сутки. После оптимизации процесса обратной закачки сырого газа в пласт объем добычи сырой нефти планируется увеличить до уровня 370 тыс. баррелей в сутки. Ожидаемый при этом объем добычи в текущем году установлен - 8 млн тонн нефти и 4,5 млрд куб. м газа", - сказал первый замминистра энергетики Казахстана Махамбет Досмухамбетов на международной конференции "Нефть и газ" KIOGE 2017 в среду в Алма-Ате.
Он напомнил, что проект по увеличению объема обратной закачки газа предусматривает строительство дополнительного компрессора обратной закачки газа и модернизацию существующих компрессоров с целью увеличения производительности.
"Проект позволить повысить уровень добычи нефти с 370 тыс. до 450 тыс. баррелей в сутки. Это в период 2024-2030 годов", - уточнил М.Досмухамбетов.
Прежний прогноз добычи газа составлял 3,1 млрд кубометров.
Глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев, комментируя прогноз добычи нефти на Кашагане, летом заявлял: "Если все будет идти, как идет сейчас, добыча будет чуть более 5 млн тонн нефти. Они (участники консорциума NCOC по разработке Кашагана - ИФ) начнут в ближайшие месяцы процедуру обратной закачки газа в пласт. Там (на Кашагане - ИФ) аномальное внутрипластовое давление, высокое содержание серы, это все нужно осторожно, аккуратно делать. Эти компрессоры, которые туда поставляться должны для этого, они только в одной стране мира делаются, на одном заводе. (. . .) Если получится, будет 8 млн тонн".
В 2018 году добыча нефти на месторождении планируется на уровне 13 млн тонн.
Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестиционный проект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.
Казахстан является участником соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Замминистра энергетики Казахстана Асет Ма
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