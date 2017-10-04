Суд в Казахстане запретил сайт с объявлениями о продаже донорских органов

Суд Таскалинского района Западно-Казахстанской области признал интернет-ресурс, на котором размещались объявления о продаже донорских органов, незаконным, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным надзорного органа, в связи с анализом публикаций в СМИ о том, что черный рынок по продаже органов с каждым годом набирает обороты, районная прокуратура провела мониторинг интернет-ресурсов на предмет размещения запрещенных материалов.
"Установлено, что в нарушение пункта 3, статьи 169 Кодекса республики "О здоровье народа и системе здравоохранения" (купля-продажа тканей и органов человека запрещается) и подпунктов 4 и 5 статьи 1 Закона республики "О СМИ" на иностранном интернет-ресурсе, а именно на сайте http://kz24.net/ размещены объявления о купле-продаже тканей (части ткани) и (или) органов (части органов) человека", - отметили в пресс-службе.
Решением суда данный сайт признан незаконным и запрещен на территории Казахстана.
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