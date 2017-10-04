Азербайджан за 9 месяцев импортировал сливочного масла на $36 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2017 года импортировал 8 млн 391 тыс. 526,1 кг сливочного масла на сумму $35 млн 998 тыс. 149,22, отмечается в сообщении Государственного таможенного комитета.
«Импорт масла в республику в указанный период осуществлялся из 16 стран мира и со стороны 44 компаний. В 2016 году в Азербайджан 51 компанией было импортировано 8 млн 357 тыс. 095.43 кг масла на общую сумму $28 млн 377 тыс. 938,84 из 22 стран мира. При этом, если в 2016 году 1 килограмм масла оформлялся за $3,39, то в текущем году этот показатель составил $4,28. Такой рост обусловлен подорожанием сливочного масла на мировых рынках », - отмечается в информации.
В сообщении подчеркивается, что в среду в ряде СМИ была распространена не соответствующая действительности информация, в которой рост цен на импортируемое в страну сливочное масло связывался с деятельностью таможенных органов.
«Эта информация основывалась на экспертном мнении, что повышение цен на сливочное масло связано с высокими таможенными налогами и пошлинами, монополией и привилегиями со стороны таможенных органов в отношении одних предпринимателей и запретом ввоза этой продукции со стороны других. Таким образом, были выдвинуты необоснованные обвинения в адрес таможенных органов», - указывается в информации.
ГТК подчеркивает, что, несмотря на рост мировых цен на сливочное масло, никаких изменений в ставке таможенных налогов и пошлин на импорт этого вида товара в Азербайджан не произошло. "Кроме того, таможенные органы Азербайджана не имеют полномочий для формирования цен на сливочное масло на внутреннем рынке Азербайджана", - указывает ГТК.
Н.Аббасова
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