Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0005 RUR   0.0294 GBR   2.2548 TRY   0.4768

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.42 Brent   56.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° 14° Завтра 11° 17° 7 Окт 14° 19° 8 Окт 15° 21°

Бизнес и законодательство 04.10.2017 16:46

Азербайджан за 9 месяцев импортировал сливочного масла на $36 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2017 года импортировал 8 млн 391 тыс. 526,1 кг сливочного масла на сумму $35 млн 998 тыс. 149,22, отмечается в сообщении Государственного таможенного комитета.

«Импорт масла в республику в указанный период осуществлялся из 16 стран мира и со стороны 44 компаний. В 2016 году в Азербайджан 51 компанией было импортировано 8 млн 357 тыс. 095.43 кг масла на общую сумму $28 млн 377 тыс. 938,84 из 22 стран мира. При этом, если в 2016 году 1 килограмм масла оформлялся за $3,39, то в текущем году этот показатель составил $4,28. Такой рост обусловлен подорожанием сливочного масла на мировых рынках », - отмечается в информации.

В сообщении подчеркивается, что в среду в ряде СМИ была распространена не соответствующая действительности информация, в которой рост цен на импортируемое в страну сливочное масло связывался с деятельностью таможенных органов.

«Эта информация основывалась на экспертном мнении, что повышение цен на сливочное масло связано с высокими таможенными налогами и пошлинами, монополией и привилегиями со стороны таможенных органов в отношении одних предпринимателей и запретом ввоза этой продукции со стороны других. Таким образом, были выдвинуты необоснованные обвинения в адрес таможенных органов», - указывается в информации.

ГТК подчеркивает, что, несмотря на рост мировых цен на сливочное масло, никаких изменений в ставке таможенных налогов и пошлин на импорт этого вида товара в Азербайджан не произошло. "Кроме того, таможенные органы Азербайджана не имеют полномочий для формирования цен на сливочное масло на внутреннем рынке Азербайджана", - указывает ГТК.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАСЛО, СЛИВОЧНОЕ, ИМПОРТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]