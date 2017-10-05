Посольство США в Турции раскритиковало арест сотрудника американского консульства по обвинению в связях с организацией Гюлена

Посольство США в Турции в четверг подвергло критике решение суда Стамбула арестовать сотрудника американского консульства, обвиняемого в связях с движением богослова Фетхуллаха Гюлена, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Правительство США серьезно обеспокоено арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле, нанятого на работу в Турции", - говорится в заявлении ведомства.

В консульстве США в Стамбуле подчеркнули, что предъявленные обвинения являются "безосновательными".

В заявлении отмечается, что подобные "обвинения против нашего сотрудника подрывают продолжительные партнерские отношения" между Турцией и США.

Гражданин Турции, работавший в консульстве США в Стамбуле, был задержан накануне. Ему были предъявлены обвинения в шпионаже и в попытках "дестабилизировать" конституционный порядок и правительство Турции. В частности, его обвиняют в связях с организацией Ф.Гюлена, который, по мнению Анкары, стоит за попыткой военного переворота в июле прошлого года.