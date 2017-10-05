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Регион 05.10.2017 15:43

Посольство США в Турции раскритиковало арест сотрудника американского консульства по обвинению в связях с организацией Гюлена

Посольство США в Турции в четверг подвергло критике решение суда Стамбула арестовать сотрудника американского консульства, обвиняемого в связях с движением богослова Фетхуллаха Гюлена, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Правительство США серьезно обеспокоено арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле, нанятого на работу в Турции", - говорится в заявлении ведомства.

В консульстве США в Стамбуле подчеркнули, что предъявленные обвинения являются "безосновательными".

В заявлении отмечается, что подобные "обвинения против нашего сотрудника подрывают продолжительные партнерские отношения" между Турцией и США.

Гражданин Турции, работавший в консульстве США в Стамбуле, был задержан накануне. Ему были предъявлены обвинения в шпионаже и в попытках "дестабилизировать" конституционный порядок и правительство Турции. В частности, его обвиняют в связях с организацией Ф.Гюлена, который, по мнению Анкары, стоит за попыткой военного переворота в июле прошлого года.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, КОНСУЛЬСТВО, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]