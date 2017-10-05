Саудовская Аравия будет взаимодействовать с РФ с целью достижения стабильности на мировом рынке нефти - король

Саудовская Аравия готова продолжит позитивное сотрудничество с Россией для достижения стабильности на мировых нефтяных рынках, заявил король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд.

"Мы стремимся продолжить позитивное сотрудничество между нашими странами для достижения стабильности на мировых нефтяных рынках, что способствует росту мировой экономики", - сказал саудовский король в четверг на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в расширенном составе.

По его словам, отношения России и Саудовской Аравии "характеризуются совпадением взглядов на многие региональные и международные проблемы".

"Продолжается координация между нами во всем, что способствует укреплению безопасности и процветанию наших государств, во всем, что служит делу международного мира и безопасности", - сказал король Сальман.

Он поблагодарил президента РФ за гостеприимство.

"Мы ценим прозвучавшие в вашем выступлении теплые чувства в адрес нашей страны, нам доставляет радость находится в вашей дружественной стране, чтобы подтвердить наше стремление к укреплению и усилению отношений между нашими странами, народами в различных областях", - сказал король Саудовской Аравии.