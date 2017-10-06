Хакеры или иностранные правительственные структуры могли иметь доступ к переговорам главы аппарата Белого дома Джона Келли по личному телефону, сообщило издание Politico.
По его сведениям, полученным от нескольких официальных представителей, к такому выводу пришли технические специалисты, обслуживающие администрацию, после того, как сам Дж.Келли летом текущего года обратился к ним в связи с неполадками в телефоне. По мнению экспертов, телефон мог быть взломан еще в декабре минувшего года.
Издание отмечает, что личным телефоном Дж.Келли пользовался редко, предпочитая общаться по служебному аппарату. Тем не менее, доклад о возможной прослушке был распространен технической службой среди сотрудников президентской администрации.
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