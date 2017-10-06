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Дальнее зарубежье 06.10.2017 09:14

В Белом доме подозревают, что телефон главы администрации Трампа прослушивали "иностранные хакеры"

Хакеры или иностранные правительственные структуры могли иметь доступ к переговорам главы аппарата Белого дома Джона Келли по личному телефону, сообщило издание Politico.

По его сведениям, полученным от нескольких официальных представителей, к такому выводу пришли технические специалисты, обслуживающие администрацию, после того, как сам Дж.Келли летом текущего года обратился к ним в связи с неполадками в телефоне. По мнению экспертов, телефон мог быть взломан еще в декабре минувшего года.

Издание отмечает, что личным телефоном Дж.Келли пользовался редко, предпочитая общаться по служебному аппарату. Тем не менее, доклад о возможной прослушке был распространен технической службой среди сотрудников президентской администрации.

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Тэги: США, ЧИНОВНИК, ТЕЛЕФОН, ПРОСЛУШКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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