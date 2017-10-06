Десятки членов британского парламента выступают за уход Мэй с поста премьера, заявляет экс-председатель консерваторов

Около 30 членов парламента Великобритании, представляющих Консервативную партию, выступают за то, чтобы премьер-министр страны Тереза Мэй покинула свой пост, заявил в пятницу бывший председатель британских консерваторов Грант Шапс в интервью телеканалу "Скай ньюс".

По его словам, у него есть список тех, кто призывает Т.Мэй уйти с поста премьер-министра. В нем, в частности, фигурирует "большое количество членов парламента", а также пять бывших министров.

Он также отметил, что еще несколько действующих министров тайно сообщили ему, что поддерживали бы уход Т.Мэй в отставку.

"Мы думаем, что Т.Мэй - порядочный человек, который делает все от нее зависящее, но она привела нас к выборам с таким результатом", - сказал он, имея в виду результаты парламентских выборов, в ходе которых Консервативная партия утратила абсолютное большинство в нижней палате.

"Мы не хотим писать официальное письмо Т.Мэй (с призывом уйти в отставку - ИФ), мы не хотим, чтобы она оказывалась в неловкой ситуации. Когда придет время, мы просто передадим ей лист с именами", - добавил он.

Волна критики обрушилась на Т.Мэй со стороны ряда ее однопартийцев после того, как на прошедших в июне этого года парламентских выборах Консервативная партия не смогла набрать абсолютное большинство.