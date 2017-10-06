В результате крушения вертолета ВВС Индии погибли семь человек

Вертолет Ми-17 военно-воздушных сил Индии разбился в пятницу во время патрулирования индийско-китайской границы на северо-востоке страны, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В результате крушения вертолета в регионе Аруначал-Прадеш погибли семь человек, находившиеся на борту, уточняет агентство.

Причина крушения пока неизвестна.