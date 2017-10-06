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Дальнее зарубежье 06.10.2017 14:55

В результате крушения вертолета ВВС Индии погибли семь человек

Вертолет Ми-17 военно-воздушных сил Индии разбился в пятницу во время патрулирования индийско-китайской границы на северо-востоке страны, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В результате крушения вертолета в регионе Аруначал-Прадеш погибли семь человек, находившиеся на борту, уточняет агентство.

Причина крушения пока неизвестна.

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Тэги: ИНДИЯ, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]