Король Саудовской Аравии призывает Иран придерживаться принципов добрососедства на Ближнем Востоке

Король Саудовской Аравии Сальман, находящийся с государственным визитом в России, вновь заявил, что стабильность на Ближнем Востоке зависит от политики Ирана, и призвал Тегеран придерживаться принципов добрососедства.

На встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым монарх рассказал о том, что обсуждал накануне с президентом России Владимиром Путиным "необходимость достижения меры и стабильности на Ближнем Востоке".

"Но для этого потребуется, чтобы Иран прекратил свою политику, придерживался добрососедства и уважал международную законность", - сказал он.

По словам короля Саудовской Аравии, на переговорах в Кремле речь шла также о палестинской проблеме.

"Мы говорили о том, что необходимо положить конец страданиям палестинского народа и добиться справедливого, всеобъемлющего решения палестинской проблемы", - сказал он.