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Регион 06.10.2017 17:01

Король Саудовской Аравии призывает Иран придерживаться принципов добрососедства на Ближнем Востоке

Король Саудовской Аравии Сальман, находящийся с государственным визитом в России, вновь заявил, что стабильность на Ближнем Востоке зависит от политики Ирана, и призвал Тегеран придерживаться принципов добрососедства.

На встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым монарх рассказал о том, что обсуждал накануне с президентом России Владимиром Путиным "необходимость достижения меры и стабильности на Ближнем Востоке".

"Но для этого потребуется, чтобы Иран прекратил свою политику, придерживался добрососедства и уважал международную законность", - сказал он.

По словам короля Саудовской Аравии, на переговорах в Кремле речь шла также о палестинской проблеме.

"Мы говорили о том, что необходимо положить конец страданиям палестинского народа и добиться справедливого, всеобъемлющего решения палестинской проблемы", - сказал он.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОЛЬ, БЛИЖВОСТОК, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]