Продюсер фильмов Тарантино Харви Вайнштейн временно покинет пост гендиректора Miramax из-за расследования о сексуальных домогательствах

Один из самых влиятельных голливудских продюсеров и сооснователь кинокомпании Miramax Films Харви Вайнштейн покинет пост ее генерального директора на время внутреннего расследования о сексуальных домогательствах, в которых его обвиняют, сообщает в субботу "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление компании.

"Мы настоятельно поддерживаем решение Харви Вайнштейна уйти в бессрочный отпуск. Как сказал Харви, для него важно получить профессиональную помощь в проблемах, которые он признал. Следующие действия будут зависеть от терапевтического процесса Харви, итогов независимого расследования и личных решений Харви", - говорится в заявлении совета директоров компании.

Ранее на этой неделе газета "Нью-Йорк таймс" опубликовала статью, в которой утверждала со ссылкой на результаты собственного расследования, что Х.Вайнштейн на протяжении долгих лет принуждал актрис, в том числе Эшли Джадд, и других сотрудниц Miramax Films и The Weinstein Company к сексуальным отношениям, обещая им помощь в карьере.

Адвокаты Х.Вайнштейна не ответили на запрос АП о комментарии.

Во время отсутствия Х.Вайнштейна руководить кинокомпанией будут его брат, с которым он основал Miramax, продюсер Боб Вайнштейн и нынешний операционный директор компании Дэвид Глассер.

Компания не уточняет, какое количество времени ей потребуется для завершения расследования. По информации источника АП, именно совет директоров вынудил Х.Вайнштейна временно покинуть пост генерального директора. Основатель компании на протяжении длительного периода времени сопротивлялся такому решению, однако затем согласился с ним, отмечает агентство.

Miramax Films братья Боб и Харви Вайнштейны основали в 1979 году как кинокомпанию по производству независимого некоммерческого кино, а спустя почти 15 лет продали ее Walt Disney с условием сохранения за ними руководящих должностей.

Эта кинокомпания произвела более 100 фильмов, в том числе "Бешеные псы" и обе части "Убить Билла" Квентина Тарантино, "Город грехов" Роберта Родригеса, "Амели" Жана Пьера Жене, "Крик" Уэса Крэйвена, все части комедийной серии "Очень страшное кино" и другие популярные фильмы.

Компанию The Weinstein Company братья основали в 2005 году.