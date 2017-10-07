В Минской группе ОБСЕ констатируют готовность президентов Азербайджана и Армении к встрече по Карабаху

Президенты Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Серж Саргсян готовы к проведению переговоров по урегулированию карабахского конфликта, сообщают сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

"Сопредседатели встретились с главами государств для завершения подготовки к предстоящей встрече президентов Азербайджана и Армении. Оба президента подтвердили свою готовность возобновить переговоры с целью достижения мирного урегулирования конфликта. Информация о предстоящем саммите будет предоставлена соответствующими сторонами в ближайшем будущем", - говорится в совместном заявлении сопредседателей Минской группы, опубликованном в субботу.

Посредники по Карабаху Игор Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шеффер (США) встретились с президентом Армении Сержем Саргсяном 6 октября в Ереване и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 7 октября в Баку.