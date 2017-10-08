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Регион 08.10.2017 11:36

В детсадах Турции будут изучать религию

Министерство образования Турции решило запустить учебно-просветительский проект совместно с муфтиятами различных провинций для дополнительных уроков религии.

Такие протокольные договоренности министерства и муфтиятов уже были заключены в провинциях Анталья и Болу, сообщает сайт "NewsTurk" со ссылкой на издание "Cumhuriyet".

Примечательно, что уроки религии, которые являются обязательным предметом с 4 класса, планируется проводить в детсадах уже с четырехлетними детьми.

Предполагаемое время занятий с представителями муфтиятов - шесть часов в неделю.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ДЕТИ, РЕЛИГИЯ, ОБУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]