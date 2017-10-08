Конфликты на пространстве ГУАМ должны быть решены в рамках территориальной целостности стран – глава МИД Азербайджана

Конфликты в странах-членах ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) должны быть решены в рамках территориальной целостности и суверенитета этих стран, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Затянувшиеся конфликты на территории ГУАМ должны быть решены в рамках территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ стран-членов организации», - сказал Э.Мамедъяров, выступая на заседании СМИД ГУАМ в Тбилиси в воскресенье.

По его словам, расширение экономических отношений, сотрудничество в сферах торговли и транспорта должно всячески поощряться. В этой связи запуск железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс станет транзитным мостом для стран региона и близлежайших стран.

Э.Мамедъяров призвал страны-члены ГУАМ к дальнейшей активизации усилий для развития торгово-экономических связей.

А.Азизов