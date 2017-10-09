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Бизнес и законодательство 09.10.2017 13:27

ДПИ в Азербайджане выданы на проекты на сумму 1,7 млрд манатов – президент Алиев

Министерство экономики Азербайджана выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по инвестиционным проектам на общую сумму 1,7 млрд манатов, заявил президент Ильхам Алиев.

"Такие документы выданы по свыше 200 проектам предпринимателей, что позволило привлечь в частный сектор страны инвестиции на сумму 1,7 млрд манатов", - сказал И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре.

Президент также поручил обеспечить до конца 2017 года льготное кредитование предпринимателей по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП).

ДПИ в Азербайджане выдается с апреля 2016 года.

А.Азизов

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Тэги: ДПИ, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]