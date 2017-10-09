ДПИ в Азербайджане выданы на проекты на сумму 1,7 млрд манатов – президент Алиев

Министерство экономики Азербайджана выдало документы о поощрении инвестиций (ДПИ) по инвестиционным проектам на общую сумму 1,7 млрд манатов, заявил президент Ильхам Алиев.
"Такие документы выданы по свыше 200 проектам предпринимателей, что позволило привлечь в частный сектор страны инвестиции на сумму 1,7 млрд манатов", - сказал И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного итогам социально-экономического развития страны в январе-сентябре.
Президент также поручил обеспечить до конца 2017 года льготное кредитование предпринимателей по линии Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП).
ДПИ в Азербайджане выдается с апреля 2016 года.
А.Азизов
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