Эрдоган сожалеет о прекращении выдачи американских виз гражданам Турции, предупреждает об ответных мерах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление в связи с решением США прекратить выдачу виз турецким гражданам, предупредив о том, что будут приняты ответные меры.
"Это решение, которое вызывает сожаление. Мы опечалены тем, что посольство (США) в Анкаре приняло такое решение, и применяет его... Турция - это правовое государство, мы не какое-то там племя. И какой бы ни был обнародован ими текст, мы обязательно немедленно по принципу взаимности обнародуем похожий текст. Он будет применен к ним Турецкой республикой", - сказал президент Турции журналистам в понедельник в Киеве.
Р.Т.Эрдоган также отметил, что сотрудники МИД Турции пытались связаться с американскими партнерами для разрешения данной ситуации.
Ранее стало известно, что сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз был арестован по обвинению в связях с живущим за океаном исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.
Как сообщило Анатолийское агентство новостей, М.Топузу были предъявлены обвинения в шпионаже и попытках подрыва конституционного порядка в стране.
После этого американские власти приняли решение минимизировать число посетителей посольства и консульств в Турции, ограничения вступают в силу после объявления о приостановке выдачи неиммиграционных виз всеми дипломатическими представительствами США в Турции.
Аналогичные шаги были немедленно предприняты турецкой стороной, причем заявление посольства Турции в Вашингтоне слово в слово повторило заявление американского посольства в Анкаре, только с соответствующей заменой названий стран.
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