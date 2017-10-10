Банки-агенты АИФ в январе-августе выдали ипотечных кредитов на 113 млн манатов

Объем ипотечного кредитования из средств Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) в январе-августе 2017 года составил 113,1 млн манатов, что в 102,8 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
В том числе в августе банки-агенты фонда выдали кредитов на 19,8 млн манатов, что является самым высоким месячным показателем в 2017 году.
По данным ЦБА, АИФ в январе-августе рефинансировал кредитов на сумму 47 млн манатов (рост на 54,1%).
АИФ в январе-августе разместил облигации на сумму 135 млн манатов (в январе-августе 2016 года не размещал - ИФ).
В январе-августе фонд получил из госбюджета Азербайджана 31,1 млн манатов для выдачи социальной ипотеки, в том числе в августе – 2,3 млн манатов.
АИФ создан в декабре 2005 года и в марте 2006 года приступил к выдаче ипотечных кредитов. Выдача социальной ипотеки в Азербайджане началась с 2007 года. АИФ с 1 июня 2009 года возобновил процесс выдачи ипотечных кредитов на коммерческих условиях. При этом на коммерческих условиях ипотечные кредиты выдаются за счет средств, привлекаемых фондом от выпуска собственных облигаций. Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 100 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых.
В 2016 году банки агенты АИФ выдали кредитов на 1,1 млн манатов.
А.Азизов
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