Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9953 RUR   0.0292 GBR   2.2267 TRY   0.4581

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 23° Завтра 14° 20° 12 Окт 13° 19° 13 Окт 12° 18°

СНГ 10.10.2017 09:35

Главе Минэнерго Казахстана будет объявлен выговор из-за дефицита горюче-смазочных материалов

Министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву будет объявлен выговор в связи с возникшим дефицитом ГСМ, его заместитель Асет Магауов снят с должности, заявил премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев.

"Я принимаю решение: первое - в связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву", - сказал премьер на заседании правительства во вторник.

"Относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение освободить от занимаемой должности. Канцелярии подготовить сегодня соответствующее решение правительства", - добавил Б.Сагинтаев.

Кроме того, глава правительства поручил принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ) Сауату Мынбаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также по прекращению полномочий заместителя председателя правления КМГ Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.

В последнее время в Казахстане на рынке ГСМ сложилась напряженная ситуация. На АЗС республики выстраиваются очереди за бензином, некоторые АЗС отпускают бензин только по талонам или ограниченный объем.

В Казахстане действуют три НПЗ, все они находятся в управлении АО "КазМунайГаз - Переработка и Маркетинг" (входит в структуру нацкомпании "КазМунайГаз").

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕМЬЕР, МИНЭНЕРГО, ВЫГОВОР


Похожие новости


Первым вице-премьером Казахстана назначен Аскар Мамин Сагинтаев возглавил правительство Казахстана - указ президента Принятие Конвенции по Каспию станет для всего региона большим шагом вперед - премьер Казахстана Принятие Конвенции по Каспию станет для всего региона большим шагом вперед - премьер Казахстана Принятие Конвенции по Каспию станет для всего региона большим шагом вперед - премьер Казахстана Казахстанский премьер не будет участвовать во встрече глав правительств ЕАЭС в Ереване, заявляют в Астане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]