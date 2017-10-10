Главе Минэнерго Казахстана будет объявлен выговор из-за дефицита горюче-смазочных материалов

Министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву будет объявлен выговор в связи с возникшим дефицитом ГСМ, его заместитель Асет Магауов снят с должности, заявил премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев.

"Я принимаю решение: первое - в связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву", - сказал премьер на заседании правительства во вторник.

"Относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение освободить от занимаемой должности. Канцелярии подготовить сегодня соответствующее решение правительства", - добавил Б.Сагинтаев.

Кроме того, глава правительства поручил принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ) Сауату Мынбаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также по прекращению полномочий заместителя председателя правления КМГ Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.

В последнее время в Казахстане на рынке ГСМ сложилась напряженная ситуация. На АЗС республики выстраиваются очереди за бензином, некоторые АЗС отпускают бензин только по талонам или ограниченный объем.

В Казахстане действуют три НПЗ, все они находятся в управлении АО "КазМунайГаз - Переработка и Маркетинг" (входит в структуру нацкомпании "КазМунайГаз").