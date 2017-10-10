Главе Минэнерго Казахстана будет объявлен выговор из-за дефицита горюче-смазочных материалов

Министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву будет объявлен выговор в связи с возникшим дефицитом ГСМ, его заместитель Асет Магауов снят с должности, заявил премьер-министр страны Бакытжан Сагинтаев.
"Я принимаю решение: первое - в связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Бозумбаеву", - сказал премьер на заседании правительства во вторник.
"Относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение освободить от занимаемой должности. Канцелярии подготовить сегодня соответствующее решение правительства", - добавил Б.Сагинтаев.
Кроме того, глава правительства поручил принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора председателю правления нацкомпании "КазМунайГаз" (КМГ) Сауату Мынбаеву за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также по прекращению полномочий заместителя председателя правления КМГ Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей.
В последнее время в Казахстане на рынке ГСМ сложилась напряженная ситуация. На АЗС республики выстраиваются очереди за бензином, некоторые АЗС отпускают бензин только по талонам или ограниченный объем.
В Казахстане действуют три НПЗ, все они находятся в управлении АО "КазМунайГаз - Переработка и Маркетинг" (входит в структуру нацкомпании "КазМунайГаз").
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 121 раз - Минобороны Азербайджана
В КНДР заявили о предотвращении попытки покушения ЦРУ на Ким Чен Ына
Новое соглашение о стратегическом партнерстве создаст важные рамки для всесторонних связей между Баку и ЕС - Мамедъяров
Уровень долларизации банковских вкладов в Азербайджане по итогам 8 месяцев сократился до 72% - ЦБ
Обновлению подлежат 50% автобусов, задействованных в пассажироперевозках в Баку - БТА
Шахдаг входит в топ-3 горнолыжных курортов СНГ для зимнего отдыха
Восемь ковроткацких фабрики будут сданы в эксплуатацию в Азербайджане до конца года – президент Алиев
Президент Алиев утвердил План действий по борьбе с неформальной занятостью в Азербайджане
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Объявлены ключевые спикеры 4-й Каспийской технической конференции SPE
В Российском информационно-культурном центре в Баку открылась выставка «Спутник – 60». Фоторепортаж
В Баку состоялась тематическая встреча, посвященная 74-й годовщине окончания битвы за Кавказ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»