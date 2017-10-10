Азербайджан на СМИД СНГ в Сочи представит замглавы внешнеполитического ведомства

Азербайджан во вторник в Сочи на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ будет представлять замглавы внешнеполитического ведомства Халаф Халафов, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.
«Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов принимает участие в заседании СМИД СНГ в Сочи», - сказал Х.Гаджиев.
В повестку дня включены 18 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках СНГ.
В контексте военного сотрудничества участники заседания, в частности, обсудят "проект Основных направлений адаптации объединённой системы противовоздушной обороны государств СНГ к решению задач воздушно-космической обороны".
В рамках правоохранительного блока вопросов министры, как ожидается, согласуют проект соглашения об обмене информацией в сфере борьбы терроризмом, а также концепцию сотрудничества в противодействии коррупции.
Также на заседании должен быть одобрен проект соглашения между правительством РФ и СНГ об условиях пребывания на территории РФ Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ.
Запланировано согласование ряда документов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, среди которых проекты решений "Об объявлении в СНГ 2019 года Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также дальнейший план действий по взаимодействию в области спорта, туризма и молодёжной политики в Содружестве на период до 2020 года".
Р.Бабаев
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