Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0011 RUR   0.0292 GBR   2.2387 TRY   0.4608

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 14° 20° 12 Окт 13° 19° 13 Окт 12° 18°

Внешняя политика 10.10.2017 12:22

Азербайджан на СМИД СНГ в Сочи представит замглавы внешнеполитического ведомства

Азербайджан во вторник в Сочи на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов СНГ будет представлять замглавы внешнеполитического ведомства Халаф Халафов, сообщил «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов принимает участие в заседании СМИД СНГ в Сочи», - сказал Х.Гаджиев.

В повестку дня включены 18 вопросов, охватывающих широкий спектр направлений сотрудничества в рамках СНГ.

В контексте военного сотрудничества участники заседания, в частности, обсудят "проект Основных направлений адаптации объединённой системы противовоздушной обороны государств СНГ к решению задач воздушно-космической обороны".

В рамках правоохранительного блока вопросов министры, как ожидается, согласуют проект соглашения об обмене информацией в сфере борьбы терроризмом, а также концепцию сотрудничества в противодействии коррупции.

Также на заседании должен быть одобрен проект соглашения между правительством РФ и СНГ об условиях пребывания на территории РФ Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ.

Запланировано согласование ряда документов, направленных на углубление сотрудничества в гуманитарной сфере, среди которых проекты решений "Об объявлении в СНГ 2019 года Годом книги, 2020 года - Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", а также дальнейший план действий по взаимодействию в области спорта, туризма и молодёжной политики в Содружестве на период до 2020 года".

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СНГ, СМИД, ЗАММИНИСТРА


Похожие новости


В Сочи пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ Важнейшие международные вопросы обсуждались на заседании СМИД СНГ в Ташкенте - глава МИД Узбекистана В Москве пройдет заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ СМИД СНГ на заседании в Астане подготовил пакет документов для подписания главами Содружества Следующее заседание СМИД СНГ планируется провести в Ашхабаде Главы МИД стран СНГ и стран-членов ОДКБ встретятся 6 апреля в Астане

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]