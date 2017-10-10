Агролизинг отбирает страховщика по каско

ОАО "Агролизинг" отбирает страховую компанию для каско-страхования автотранспортных средств, имеющихся на балансе общества.

"Отбор проводится методом опроса котировок. Предложения от страховых компаний будут приниматься до 17:00 11 октября", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

В целом, Агролизинг планирует застраховать по каско 15 автомобилей.

Агролизинг входит в структуру министерства сельского хозяйства.

А.Азизов