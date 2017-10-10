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Финансы 10.10.2017 12:45

Агролизинг отбирает страховщика по каско

ОАО "Агролизинг" отбирает страховую компанию для каско-страхования автотранспортных средств, имеющихся на балансе общества.

"Отбор проводится методом опроса котировок. Предложения от страховых компаний будут приниматься до 17:00 11 октября", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.

В целом, Агролизинг планирует застраховать по каско 15 автомобилей.

Агролизинг входит в структуру министерства сельского хозяйства.

А.Азизов

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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, СТРАХОВЩИК, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]