Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0011 RUR   0.0292 GBR   2.2387 TRY   0.4608

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 28° Завтра 14° 20° 12 Окт 13° 19° 13 Окт 12° 18°

СНГ 10.10.2017 16:01

Оппозиционный кандидат в президенты Киргизии Бабанов отрицает подготовку им переворота

Кандидат в президенты Киргизии, лидер оппозиционной партии "Республика" Омурбек Бабанов опроверг обвинения в причастности к подготовке переворота в стране.

"Информация о том, что Бабанов и его сподвижники готовят переворот в стране, - это абсолютная ложь", - заявил политик во вторник журналистам.

По его словам, "сейчас на государственных телеканалах творится абсолютное беззаконие. Это даже не назовешь черным пиаром".

"Ровно через пять дней состоятся выборы президента. Наша страна сейчас переживает становление, народ имеет возможность стереть все старое и двинутся вперед", - сказал он.

Между тем его советник Мирсулжан Намазалиев заявил журналистам, что задержанный Госкомитетом национальной безопасности Киргизии по обвинению в подготовке попытки госпереворота член политической партии "Мекенчил" Мелис Аспеков никогда не являлся сторонником О.Бабанова.

По его словам, "задержание М.Аспекова - это очередная попытка дискредитировать кандидата (О.Бабанова) и повлиять на общественное мнение".

"Никто из штаба никогда не имел связей с М.Аспековым, он не является нашим сторонником, не привлекался к работе штаба. М.Аспеков с самого начала являлся ярым противником Бабанова, от него поступали жалобы, и попытка связать М.Аспекова с О.Бабановым инициирована спецслужбам, чтобы спровоцировать беспорядки и дискредитировать оппозиционного кандидата в президенты", - сказал М.Намазалиев.

Он также заявил, что попытки обвинить О.Бабанова в незаконных методах предвыборной агитации "специально инициированы и также являются специально организованными провокациями со стороны спецслужб, чтобы не дать возможности победить на выборах 15 октября явному фавориту предвыборной гонки".

М.Намазалиев считает, что "ЦИК работает на одного кандидата в президенты, который является оппонентом О.Бабанова. Против явного фаворита используются все инструменты, вплоть до криминальных элементов".

"От нашего штаба не идет ничего противозаконного, мы работаем в рамках закона. Все, что происходит сейчас в отношении нашего кандидата, это жалкая попытка оппонента по дискредитации О.Бабанова", - подчеркнул М.Намазалиев.

Член партии "Мекенчил" (Патриот) М.Аспеков был задержан 9 октября в Бишкеке по ранее возбужденному уголовному делу о приготовлении к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти. Ранее по этому делу был задержан сторонник О.Бабанова, депутат парламента Канат Исаев.

О.Бабанов назвал эти действия спецслужбы "провокацией".

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время на пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Согласно мнению большинства киргизских политологов, основная борьба за президентское кресло развернется между кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Сооронбаем Жээнбековым и О.Бабановым.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, КАНДИДАТ, ОБВИНЕНИЯ, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


Похожие новости


Экс-премьера Киргизии Сариева выдвинули на пост президента

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]