Оппозиционный кандидат в президенты Киргизии Бабанов отрицает подготовку им переворота

Кандидат в президенты Киргизии, лидер оппозиционной партии "Республика" Омурбек Бабанов опроверг обвинения в причастности к подготовке переворота в стране.

"Информация о том, что Бабанов и его сподвижники готовят переворот в стране, - это абсолютная ложь", - заявил политик во вторник журналистам.

По его словам, "сейчас на государственных телеканалах творится абсолютное беззаконие. Это даже не назовешь черным пиаром".

"Ровно через пять дней состоятся выборы президента. Наша страна сейчас переживает становление, народ имеет возможность стереть все старое и двинутся вперед", - сказал он.

Между тем его советник Мирсулжан Намазалиев заявил журналистам, что задержанный Госкомитетом национальной безопасности Киргизии по обвинению в подготовке попытки госпереворота член политической партии "Мекенчил" Мелис Аспеков никогда не являлся сторонником О.Бабанова.

По его словам, "задержание М.Аспекова - это очередная попытка дискредитировать кандидата (О.Бабанова) и повлиять на общественное мнение".

"Никто из штаба никогда не имел связей с М.Аспековым, он не является нашим сторонником, не привлекался к работе штаба. М.Аспеков с самого начала являлся ярым противником Бабанова, от него поступали жалобы, и попытка связать М.Аспекова с О.Бабановым инициирована спецслужбам, чтобы спровоцировать беспорядки и дискредитировать оппозиционного кандидата в президенты", - сказал М.Намазалиев.

Он также заявил, что попытки обвинить О.Бабанова в незаконных методах предвыборной агитации "специально инициированы и также являются специально организованными провокациями со стороны спецслужб, чтобы не дать возможности победить на выборах 15 октября явному фавориту предвыборной гонки".

М.Намазалиев считает, что "ЦИК работает на одного кандидата в президенты, который является оппонентом О.Бабанова. Против явного фаворита используются все инструменты, вплоть до криминальных элементов".

"От нашего штаба не идет ничего противозаконного, мы работаем в рамках закона. Все, что происходит сейчас в отношении нашего кандидата, это жалкая попытка оппонента по дискредитации О.Бабанова", - подчеркнул М.Намазалиев.

Член партии "Мекенчил" (Патриот) М.Аспеков был задержан 9 октября в Бишкеке по ранее возбужденному уголовному делу о приготовлении к массовым беспорядкам и насильственному захвату власти. Ранее по этому делу был задержан сторонник О.Бабанова, депутат парламента Канат Исаев.

О.Бабанов назвал эти действия спецслужбы "провокацией".

Выборы президента Киргизии назначены на 15 октября. В настоящее время на пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Согласно мнению большинства киргизских политологов, основная борьба за президентское кресло развернется между кандидатом от пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Сооронбаем Жээнбековым и О.Бабановым.

Президент в Киргизии избирается на один шестилетний срок. Полномочия действующего главы государства А.Атамбаева истекают 1 декабря, он не имеет права повторно баллотироваться.