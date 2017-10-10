Анкара не будет спрашивать разрешения на следственные действия, если подозреваемые в преступлениях работают в дипмиссии США - премьер

Премьер-министр Турции Бинали Йылыдырым заявил во вторник в парламенте, что если лица, в отношении которых ведут расследование турецкие органы правопорядка, работают в дипломатической миссии США, то это не освобождает и от ответственности.
"Турция - правовое государство, и работа в дипмиссии США не дает каких-либо привилегий тем, кто совершил преступление или обвиняется в его совершении. Анкара не должна спрашивать разрешения у кого бы то ни было", - приводит слова премьера Анатолийское агентство новостей.
При этом Б.Йылдырым напомнил, что сотрудник генконсульства США в Стамбуле был арестован в связи с расследованием в отношении оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена и его организации (FETO), которых Анкара обвиняет в попытке переворота в прошлом году.
"Зачем в Вашингтоне прикрывают главаря FETO Фетуллаха Гюлена, проживающего в штате Пенсильвания? Разве это совместимо с союзническими отношениями? Разве это по-дружески?", - сказал премьер.
Он также призвал Вашингтон отказаться от сотрудничества с курдскими Отрядами народной самообороны и курдской Партией демократического союза, которых Анкара считает связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.
Ранее стало известно, что сотрудник генконсульства США в Стамбуле Метин Топуз был арестован по обвинению в связях с живущим в США исламским проповедником Ф.Гюленом. По мнению Анкары, проповедник несет ответственность за попытку военного переворота в Турции в прошлом году. Вашингтон оставил без внимания требования Турции о выдаче проповедника.
Как сообщило Анатолийское агентство новостей, М.Топузу были предъявлены обвинения в шпионаже и попытках подрыва конституционного порядка в стране.
После этого американские власти приняли решение минимизировать число посетителей посольства и консульств в Турции, ограничения вступают в силу после объявления о приостановке выдачи неиммиграционных виз всеми дипломатическими представительствами США в Турции.
Аналогичные шаги были немедленно предприняты турецкой стороной.
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