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Дальнее зарубежье 10.10.2017 20:12

Меры безопасности усилены в Таиланде в период подготовки к похоронам короля

Меры безопасности усилены в Таиланде в период подготовки к церемонии прощания с королем, которая состоится 26 октября, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

"Таиланд - усиление мер безопасности в период подготовки к похоронам короля и церемонии прощания с ним 26 октября", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Как уточняет МИД, в церемонии могут принять участие порядка 250 тыс. человек. Все развлекательные мероприятия в общественных местах отменены до конца октября в связи с похоронами короля, напомнили в ведомстве.

Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября 2016 года на 89-м году жизни. Он находился на троне более 70 лет. В стране был объявлен годичный траур. Туристов, посещающих страну, на период траура попросили не носить вызывающую одежду ярких цветов в общественных местах, а также воздерживаться от неуместного или неуважительного поведения.

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Тэги: ТАИЛАНД, КОРОЛЬ, ПОХОРОНЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]