Меры безопасности усилены в Таиланде в период подготовки к похоронам короля

Меры безопасности усилены в Таиланде в период подготовки к церемонии прощания с королем, которая состоится 26 октября, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

"Таиланд - усиление мер безопасности в период подготовки к похоронам короля и церемонии прощания с ним 26 октября", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Как уточняет МИД, в церемонии могут принять участие порядка 250 тыс. человек. Все развлекательные мероприятия в общественных местах отменены до конца октября в связи с похоронами короля, напомнили в ведомстве.

Король Таиланда Пхумипон Адульядет скончался 13 октября 2016 года на 89-м году жизни. Он находился на троне более 70 лет. В стране был объявлен годичный траур. Туристов, посещающих страну, на период траура попросили не носить вызывающую одежду ярких цветов в общественных местах, а также воздерживаться от неуместного или неуважительного поведения.