В Сирии погиб экипаж из состава авиабазы Балтфлота

В авиационной катастрофе на авиабазе Хмеймим в Сирии погибли летчики Балтийского флота (БФ), сообщили "Интерфаксу" в администрации города Черняховск.

"Мы уже имеем информацию, что в Сирии погиб экипаж из авиачасти, дислоцированной в Черняховске. Оба офицера служили в 72-й гвардейской авиационной Новгородско-Клайпедской Краснознаменной имени маршала авиации И.И. Борзова базе Балтфлота", - заявил собеседник агентства.

Во вторник утром в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что во вторник на аэродроме Хмеймим при взлёте разбился российский самолёт Су-24, экипаж погиб.