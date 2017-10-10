В Сирии погиб экипаж из состава авиабазы Балтфлота

В авиационной катастрофе на авиабазе Хмеймим в Сирии погибли летчики Балтийского флота (БФ), сообщили "Интерфаксу" в администрации города Черняховск.
"Мы уже имеем информацию, что в Сирии погиб экипаж из авиачасти, дислоцированной в Черняховске. Оба офицера служили в 72-й гвардейской авиационной Новгородско-Клайпедской Краснознаменной имени маршала авиации И.И. Борзова базе Балтфлота", - заявил собеседник агентства.
Во вторник утром в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России сообщили, что во вторник на аэродроме Хмеймим при взлёте разбился российский самолёт Су-24, экипаж погиб.
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