Новым председателем ПАСЕ избрана киприотка Стелла Кириакидес

Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вместо ушедшего в отставку Педро Аграмунта избрана Стелла Кириакидес, говорится в заявлении ПАСЕ, опубликованном во вторник.

Ее кандидатура была утверждена большинством голосом. Также на пост претендовал Эмануэлис Зингерис (Литва).

С.Кириакидес останется на посту председателя ПАСЕ до открытия следующей сессии Ассамблеи в январе 2018 года.

Она станет 30-м по счету председателем ПАСЕ с 1949 года и первым представителем Кипра, который занял эту должность. Кроме того, С.Кириакидес - третья женщина по счету, ставшая председателем ПАСЕ.

В минувшую пятницу П.Аграмунт сообщил, что подал в отставку по личным причинам.