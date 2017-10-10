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Дальнее зарубежье 10.10.2017 18:00

Новым председателем ПАСЕ избрана киприотка Стелла Кириакидес

Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вместо ушедшего в отставку Педро Аграмунта избрана Стелла Кириакидес, говорится в заявлении ПАСЕ, опубликованном во вторник.

Ее кандидатура была утверждена большинством голосом. Также на пост претендовал Эмануэлис Зингерис (Литва).

С.Кириакидес останется на посту председателя ПАСЕ до открытия следующей сессии Ассамблеи в январе 2018 года.

Она станет 30-м по счету председателем ПАСЕ с 1949 года и первым представителем Кипра, который занял эту должность. Кроме того, С.Кириакидес - третья женщина по счету, ставшая председателем ПАСЕ.

В минувшую пятницу П.Аграмунт сообщил, что подал в отставку по личным причинам.

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Тэги: ЕВРОПА, ПАСЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]