Президент Алиев утвердил паркет азербайджано-казахстанских документов, подписанных в рамках визита Назарбаева в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил пакет азербайджано-казахстанских документов, подписанных в ходе визита президента Нурсултана Назарбаева в Баку 3 апреля 2017 года.

В частности, утверждена совместная декларация, подписанная И.Алиевым и Н.Назарбаевым; межправительственное соглашение о международных автомобильных связях; соглашение "О сотрудничестве в сфере образования", а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение "Об избежании двойного налогообложения, борьбы с уклонением от уплаты налогов с доходов и имущества".

А.Азизов