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Внешняя политика 10.10.2017 18:16

Президент Алиев утвердил паркет азербайджано-казахстанских документов, подписанных в рамках визита Назарбаева в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил пакет азербайджано-казахстанских документов, подписанных в ходе визита президента Нурсултана Назарбаева в Баку 3 апреля 2017 года.

В частности, утверждена совместная декларация, подписанная И.Алиевым и Н.Назарбаевым; межправительственное соглашение о международных автомобильных связях; соглашение "О сотрудничестве в сфере образования", а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение "Об избежании двойного налогообложения, борьбы с уклонением от уплаты налогов с доходов и имущества".

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ДОКУМЕНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]