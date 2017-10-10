В Мадриде опасаются, что затягивание каталонского кризиса может отпугнуть туристов от этого региона

Ситуация в Каталонии, сложившаяся после проведения референдума о независимости региона, может сказаться на турпотоке из РФ, заявил посол Испании в России Игнасио Ибаньес.
"Конечно, туристы очень чувствительно относятся к сложным ситуациям, никто не хочет ехать туда, где проходят демонстрации. Если эта ситуация продолжится, и власти региона продолжат настаивать на своей линии, которая идёт вразрез с законодательством, то безусловно это скажется", - сказал он во вторник "Интерфаксу".
При этом дипломат напомнил, что туризм - это важная сфера испанской экономики и выразил надежду, что этого не произойдёт. "Мы надеемся, что нет. Туризм - это важный мотор испанской экономики, и в особенности, это важная часть наших взаимоотношений с Россией", - отметил И.Ибаньес.
Посол напомнил, что "туризм россиян в Каталонию исторически и в последние годы очень важен". "Большинство русских, которые приезжают в нашу страну, так или иначе бывают в Каталонии", - подчеркнул дипломат.
Говоря о возможных негативных последствиях, он подчеркнул, что они уже есть.
Так, по его словам, многие компании выражают готовность менять места своих штаб-квартир. "Они не хотят находиться там, где не уважают законодательство", - заявил И.Ибаньес.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших.
Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.
Вместе с тем, глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон ранее заявлял, что в начале этой недели намерен объявить о независимости региона.
Четверо рабочих провалились под землю в Тамбове, один из них погиб
Президент Алиев утвердил документы для обеспечения функционирования кабинета министров
Министр обороны Азербайджана ознакомился со средствами ПВО, производимыми в Беларуси
Алекперов уверен, что государство не намерено увеличивать присутствие в ТЭК
Использование набирающих популярность криптовалют несет риск отмывания капиталов и финансирования терроризма - Путин
Багдад планирует восстановить экспорт нефти в Турцию по нефтепроводу Киркук - Джейхан
В Азербайджане создается Фонд пропаганды духовных ценностей
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 5 человек, еще 9 пострадали - МВД
Первый вице-президент Азербайджана почтила память востоковеда Аиды Имангулиевой
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
Посол Греции в Бакинской Высшей Школе Нефти
Объявлены ключевые спикеры 4-й Каспийской технической конференции SPE
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»