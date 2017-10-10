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Дальнее зарубежье 10.10.2017 21:19

В Мадриде опасаются, что затягивание каталонского кризиса может отпугнуть туристов от этого региона

Ситуация в Каталонии, сложившаяся после проведения референдума о независимости региона, может сказаться на турпотоке из РФ, заявил посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

"Конечно, туристы очень чувствительно относятся к сложным ситуациям, никто не хочет ехать туда, где проходят демонстрации. Если эта ситуация продолжится, и власти региона продолжат настаивать на своей линии, которая идёт вразрез с законодательством, то безусловно это скажется", - сказал он во вторник "Интерфаксу".

При этом дипломат напомнил, что туризм - это важная сфера испанской экономики и выразил надежду, что этого не произойдёт. "Мы надеемся, что нет. Туризм - это важный мотор испанской экономики, и в особенности, это важная часть наших взаимоотношений с Россией", - отметил И.Ибаньес.

Посол напомнил, что "туризм россиян в Каталонию исторически и в последние годы очень важен". "Большинство русских, которые приезжают в нашу страну, так или иначе бывают в Каталонии", - подчеркнул дипломат.

Говоря о возможных негативных последствиях, он подчеркнул, что они уже есть.

Так, по его словам, многие компании выражают готовность менять места своих штаб-квартир. "Они не хотят находиться там, где не уважают законодательство", - заявил И.Ибаньес.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к большому числу пострадавших.

Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим Основному закону страны.

Вместе с тем, глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон ранее заявлял, что в начале этой недели намерен объявить о независимости региона.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ТУРИЗМ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]