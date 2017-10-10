Алекперов уверен, что государство не намерено увеличивать присутствие в ТЭК

Основатель и крупнейший акционер "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов считает, что государство не намерено увеличивать свое присутствие в нефтегазовой отрасли.
"У меня нет беспокойства по этому поводу", - сказал он в интервью Bloomberg TV, комментируя возможные слухи о желании главы "Роснефти" Игоря Сечина купить "ЛУКОЙЛ".
"Я знаю позицию российского правительства, я знаю позицию российского президента. Они полагают, что российское государство уже имеет достаточное присутствие в экономике", - В.Алекперов.
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