Алекперов уверен, что государство не намерено увеличивать присутствие в ТЭК

Основатель и крупнейший акционер "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов считает, что государство не намерено увеличивать свое присутствие в нефтегазовой отрасли.

"У меня нет беспокойства по этому поводу", - сказал он в интервью Bloomberg TV, комментируя возможные слухи о желании главы "Роснефти" Игоря Сечина купить "ЛУКОЙЛ".

"Я знаю позицию российского правительства, я знаю позицию российского президента. Они полагают, что российское государство уже имеет достаточное присутствие в экономике", - В.Алекперов.