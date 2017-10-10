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10.10.2017 22:33

Четверо рабочих провалились под землю в Тамбове, один из них погиб

Следствие в Тамбове выясняет обстоятельства гибели землекопа во время рытья траншеи.

"Сегодня в Тамбове в обеденное время рабочие производили работы по разрытию траншеи для подведения коммуникаций к строящемуся дому по улице Астраханской. По предварительным данным, в результате обрушения земли четверо работников оказались под завалами", - сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СКР по Тамбовской области.

Троим удалось выбраться. Четвертый - мужчина, 1965 года рождения - погиб.

Проводится доследственная проверка.

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Тэги: РОССИЯ, ТАМБОВ, ОБВАЛ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]